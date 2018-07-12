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Семьи из Черемушек стали самыми спортивными на фестивале в Воронцовском парке
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Семьи из Черемушек стали самыми спортивными на фестивале в Воронцовском парке 

Мои Черемушки 23 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Необычный туристический фестиваль, в котором приняли участие семейные команды, организовали в Воронцовском парке на Юго-Западе Москвы. Родителям и детям предстояло организовать переправу, спасти условных «горе-туристов», преодолеть дистанцию на «сухопутных каяках» и построить убежище.
«Началось все с задорной разминки. И уже разогревшись, семейные команды отправились на спортивные эстафеты. Здесь же все желающие могли принять участие в интерактивных играх (волейбол, баскетбол, футбол, стрельба из лука, бадминтон). Среди участников оказалось немало известных спортивных семей ЮЗАО, победителей и призеров городских соревнований», — отмечает пресс-служба организатора мероприятия — центра физической культуры и спорта ЮЗАО.
Район Черемушки представляли три семьи: Разумовы (категория 4-6 лет), Оливетские (категория 7-8 лет) и Янко (11-12 лет). По итогам соревнований семьи Оливетских и Янко не оставили никому шансов на победу и завоевали первые места в своих категориях, а семья Разумовых взяла бронзу. В общекомандном же зачете район Черемушки получил безоговорочное первое место. Черемушкинские семьи отметили, что спорт — это основа здорового образа жизни и благополучия семьи.
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