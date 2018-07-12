Семьи из Черемушек стали самыми спортивными на фестивале в Воронцовском парке

Необычный туристический фестиваль, в котором приняли участие семейные команды, организовали в Воронцовском парке на Юго-Западе Москвы . Родителям и детям предстояло организовать переправу, спасти условных «горе-туристов», преодолеть дистанцию на «сухопутных каяках» и построить убежище.

«Началось все с задорной разминки. И уже разогревшись, семейные команды отправились на спортивные эстафеты. Здесь же все желающие могли принять участие в интерактивных играх (волейбол, баскетбол, футбол, стрельба из лука, бадминтон). Среди участников оказалось немало известных спортивных семей ЮЗАО, победителей и призеров городских соревнований», — отмечает пресс-служба организатора мероприятия — центра физической культуры и спорта ЮЗАО.