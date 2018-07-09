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Реставрацию дома-музея Бахрушина завершили
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Завершилась реставрация фасадов дома-музея имени Бахрушина 

Москва24 10 часов назад
Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Замоскворечье завершилась реставрация фасадов главного здания Государственного центрального театрального дома-музея имени А. А. Бахрушина, которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы по обновлению фасадов здания проходили в течение двух лет. Реставрация проходила в несколько этапов: сперва специалисты привели в порядок фасады здания со стороны Земляного Вала и улицы Бахрушина, затем дворовые фасады.
Во время работ стены и элементы оформления здания очистили от грязи, старой краски и штукатурки. Кирпичную кладку фасада особняка укрепили специальным раствором, убрали трещины и отреставрировали швы.
Также специалисты воссоздали оригинальный штукатурный слой на стенах и восполнили утраченный лепной декор, восстановили дубовые двери, окна, оконные решетки на цокольном этаже, а также металлические козырьки и водосточные трубы.
Чтобы защитить дом-музей от разрушения, его фундамент гидроизолировали, обновили примыкающие к зданию углубления в земле, а по всему периметру здания обустроили отмостки. Все работы проводились в строгом соответствии с проектом.
Дом, построенный купцом и меценатом Алексеем Бахрушиным в 1894 году, считается образцом архитектурной эклектики, для которой присуще смешение разных исторических стилей с современными элементами декора.
У дома четыре фасада. Главный вход в здание располагается на западном фасаде, который выходит на тихую улицу Бахрушина и отделен от нее оградой. Рядом с парадной дверью находятся выступающая квадратная башня с большими окнами и окна женского будуара, спальни, туалетной и примыкающей к ней ванной комнаты.
Дворовый восточный фасад, раньше выходивший в сад, представляет собой открытую террасу, которую со временем утратили. Торцевой северный фасад венчает небольшой ступенчатый аттик, по сторонам которого располагаются два крупных окна — кабинета и библиотеки.
Особняк практически сохранил до наших дней свой первоначальный облик. По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, высокий первый этаж над полуподвалом относится к архитектуре XVIII столетия, при этом в оформлении дома присутствуют и элементы английской готики. В качестве примера он привел башню над парадным подъездом дома с изящно выполненной шатровой кровлей, огромное окно угловой гостиной, украшенное замысловатым узором переплета и переходящее в устроенный сверху над ним фигурный аттик.
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