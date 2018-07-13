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Москва лишилась статуса самого дорогого города России
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Москва лишилась статуса самого дорогого города России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Аналитики швейцарского банка USB составили рейтинг самых дорогих для жизни городов мира, в котором Санкт-Петербург обогнал Москву.
Российская столица заняла 54-ю строчку, в то время как Петербург расположился на 51-м месте. Месяц жизни в Москве, по подсчетам аналитиков, обойдется семье из трех человек в 2264 доллара, в Петербурге — в 2297 долларов.
Стоимость проживания включает траты, необходимые для покупки минимального набора товаров и услуг, траты на жилье в рейтинге не учитывалась. Однако по уровню доходов Москва все же обгоняет северную столицу — города заняли 63-е и 66-е места соответственно.
Лидерами рейтинга по дороговизне стали швейцарские Цюрих и Женева. Затраты на проживание там составляют 4260 долларов и 4165 долларов соответственно. Следом идут Осло, Копенгаген и Нью-Йорк.
В марте аналогичный рейтинг составила The Economist Group. Тогда самым дорогим городом для жизни был признан Сингапур. Москва и Санкт-Петербург заняли 12-е и 14-е места соответственно.
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