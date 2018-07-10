Мэр Москвы рассказал о создании транспортного каркаса в городе

«Четыре хорды Москвы, плюс ЦКАД, который строят коллеги, плюс вылетные магистрали — все это прибавит дорожной сети Москвы и Московской агломерации около 2 тыс. км. дорог. По сути дела, с учетом подземного, наземного метро, новых автодорожных магистралей будет создан новый новый современный транспортный каркас Москвы, и, конечно, кардинально изменит транспортную ситуацию в Москве и в Московской агломерации», — сказал Сергей Собянин.

Отметим, что до 2023 года в Москве планируется построить около 500 км автодорог и 100 искусственных сооружений.

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