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Мэр Москвы рассказал о создании транспортного каркаса в городе
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Мэр Москвы рассказал о создании транспортного каркаса в городе 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом сообщил, что в Москве появится новый транспортный каркас, который будет включать более 2 тыс.км автодорог.
«Четыре хорды Москвы, плюс ЦКАД, который строят коллеги, плюс вылетные магистрали — все это прибавит дорожной сети Москвы и Московской агломерации около 2 тыс. км. дорог. По сути дела, с учетом подземного, наземного метро, новых автодорожных магистралей будет создан новый новый современный транспортный каркас Москвы, и, конечно, кардинально изменит транспортную ситуацию в Москве и в Московской агломерации», — сказал Сергей Собянин.
Отметим, что до 2023 года в Москве планируется построить около 500 км автодорог и 100 искусственных сооружений.
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