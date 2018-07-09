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Более 120 км дорог на данный момент строят в новой Москве
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Более 120 км дорог на данный момент строят в новой Москве 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО
На сегодняшний день на территории новой Москвы одновременно строят более 120 километров автодорог, почти 100 километров дорог проектируют, в ближайшие 3 года в Троицком и Новомосковском округах планируют построить более 200 километров новых дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.
«На сегодняшний день в стройке в ТиНАО находится более 120 километров дорог, еще почти 100 километров проектируются. За шесть минувших лет на территории ТиНАО построено порядка 90 километров автодорог», — сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он особенно отметил три трассы, строительству которых на данный момент уделяют особое внимание. Первая — это дорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево, ее протяженность составит чуть более 11 километров. Вторая — Внуковское шоссе, оно пройдет от Боровского до Минского шоссе, его длина — 8 километров.
Третья трасса соединит населенные пункты Воскресенское, Каракашево и Щербинку, это 11 километров.
«Их главное значение и назначение в том, что они связывают населенные пункты внутри новой Москвы, автомобилисты уже постепенно привыкают к тому, что он могут спокойно перемещаться по ТиНАО, не выезжая всякий раз на МКАД, которая и без них перегружена», — отметил Жидкин.
По его словам, это стало возможным благодаря тому, что мэр столицы Сергей Собянин шесть лет назад поставил перед ведомством задачу приоритетно развивать в Москве инфраструктуру и, прежде всего, — дорожно-транспортную.
На эти цели в 2018 году выделяют около 80 миллиардов рублей.
«Поэтому мы совершенно спокойно планируем, что в ближайшие три года в ТиНАО построим более двухсот километров новых дорог», — подчеркнул глава департамента.
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