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Иконы эпохи Николая II покажут в Музее Рублева
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Иконы эпохи Николая II покажут на выставке в Музее им. Андрея Рублева 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Иконы эпохи Николая II покажут на выставке в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, экспозиция откроется для посетителей 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба музея.
«В Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева открывается выставка, приуроченная к 100-летию со дня мученической кончины императора Николая II и его семьи. На ней будут представлены памятники русской иконописи и ювелирного искусства, созданные во время 22-летнего царствования последнего российского императора. Зрители получат возможность увидеть мемориальные иконы, связанные с важными событиями в жизни императорской семьи, и произведения, отражающие историю прославления русских святых — Серафима Саровского, Феодосия Черниговского, Иоасафа Белгородского и других. Особый раздел представляет иконопись старообрядцев, подлинный расцвет которой произошел после обнародования в 1905 г. императорского Манифеста о веротерпимости. Трагическим событиям Первой мировой войны и революции, их отражению в иконописи посвящен последний раздел выставки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что экспонаты на выставку «Иконы эпохи Николая II» предоставили Русская православная старообрядческая церковь, Минералогический музей им. А. Ферсмана, Собрание русских икон при фонде апостола Андрея Первозданного, частный благотворительный фонд «Музей русской иконы», частные коллекционеры.
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