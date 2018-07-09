Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» вырос за счет болельщиков ЧМ-2018

Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» вырос на 15 процентов во время чемпионата мира по футболу. Транспортом пользуются около полумиллиона пассажиров ежедневно. Это на 60 тысяч человек больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Рост популярности автобусов сети «Магистраль» связан с наплывом в Москву болельщиков, которые прибыли на матчи ЧМ— 2018. Иностранные гости, привыкшие пользоваться городским транспортом, также оценили удобство «Магистрали». Туристы гуляют по центру столицы и выбирают для своих поездок маршруты, которые следуют с минимальными интервалами движения в течение всего дня", — рассказал он, передает портал мэра и правительства Москвы

Сеть маршрутов наземного транспорта «Магистраль», в которую входит 46 маршрутов, соединила центр и отдаленные районы города. Автобусы, троллейбусы и трамваи приезжают на остановки каждые пять−семь минут.

В апреле 2018 года «Магистраль» побила рекорд по количеству перевезенных пассажиров. «Магистраль» бьет рекорды. Ежедневно автобусы этой маршрутной сети перевозят более 540 тысяч человек.

Магистрали — это поездки по выделенным полосам и большое количество остановок. Кроме этого, автобусы всегда останавливаются рядом с транспортными узлами. Во многих автобусах введен бестурникетный режим. Пассажиры без очередей заходят в салон через все двери и оплачивают проезд внутри с помощью валидаторов.

В ближайшийе два года число автобусов маршрутной сети «Магистраль» в столице увеличат до 800. Кроме того, будет организовано еще 50 километров выделенных полос.