Южный участок Большой кольцевой линии московского метро достроят до конца 2020 года

Как рассказал заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин , запуск движения на участке от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевского и Черемушки за счет создания новой скоростной связи между ними, минуя центр города. Также новый радиус снизит загрузку южных участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро.

Строительство Большой кольцевой линии метро с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года.