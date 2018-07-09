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Южный участок Большой кольцевой линии московского метро достроят до конца 2020 года
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Южный участок Большой кольцевой линии московского метро достроят до конца 2020 года 

Авторадио 11 часов назад
Как рассказал заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, запуск движения на участке от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевского и Черемушки за счет создания новой скоростной связи между ними, минуя центр города. Также новый радиус снизит загрузку южных участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро.
Строительство Большой кольцевой линии метро с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года.
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