С начала ЧМ-2018 сотрудники ЦОМП помогли около 400 маломобильным болельщикам в метро 

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метрополитена оказали помощь более 380 маломобильным болельщикам с начала чемпионата мира по футболу, 80% из них — иностранные граждане, [пишет] (http://vm.ru/news/513013.html) «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы, главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
«Чаще всего к сотрудникам обращаются граждане Аргентины, Исландии, Польши и Бельгии», — отметил Ликсутов.
Он также добавил, что сотрудники ЦОМП помогают иностранцам добраться до стадионов, где проходят матчи ЧМ-2018. А на аренах маломобильных болельщиков уже сопровождают волонтеры оргкомитета «Россия-2018».
ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
В рамках 1/4 финала ЧМ сборная России по проиграла Хорватии по серии послематчевых пенальти (3:4) и выбыла с турнира.