Ещё
Пассажиропоток в автобусах «Магистраль» в Москве вырос на 15% во время ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиропоток в автобусах «Магистраль» в Москве вырос на 15% во время ЧМ 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО
Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году количество пассажиров, пользующихся автобусами сети «Магистраль» в Москве, увеличилось на 15%, эти маршруты позволяют проехать по центру города без пересадок на метро и МЦК, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль», проходящих в центре столицы, вырос на 15% во время чемпионата мира по футболу. Транспортом пользуются около полумиллиона пассажиров ежедневно. Это на 60 тысяч человек больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, рост популярности автобусов сети «Магистраль» связан с наплывом в Москву болельщиков, которые прибыли на чемпионат мира по футболу.
«Иностранные гости, привыкшие пользоваться городским транспортом, также оценили удобство «Магистрали». Туристы гуляют по центру столицы и выбирают для своих поездок маршруты, которые следуют с минимальными интервалами движения в течение всего дня. Автобусы сети «Магистраль» позволяют проехать по центру Москвы без пересадок на метро и Московское центральное кольцо (МЦК)», — добавил Ликсутов.
Иностранные туристы ориентируются по навигационным схемам на остановках общественного транспорта, где вся необходимая информация продублирована на английском языке. Также все гости Москвы пользуются мобильными приложениями городского транспорта, в которых можно уточнить самый быстрый маршрут.
Сеть маршрутов наземного транспорта «Магистраль» соединила центр города и его отдаленные районы. Проект стартовал в 2016 году. В настоящее время «Магистраль» объединяет 46 маршрутов.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.
РИАМО: последние новости
В столичном парке «Остров мечты» появятся тематические зоны с Буратино и Маугли Движение по двум эстакадам Северо‑Западной хорды открыли в Москве Вестибюль станции метро «Спартак» закрыли для выхода после матча Россия — Хорватия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза192
В России отреагировали на уход Джонсона82
Борис Джонсон ушел в отставку195
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев242
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»59
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
Мужчину убили ударом ноги в центре Москвы
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение