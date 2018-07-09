Пассажиропоток в автобусах «Магистраль» в Москве вырос на 15% во время ЧМ

Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году количество пассажиров, пользующихся автобусами сети «Магистраль» в Москве , увеличилось на 15%, эти маршруты позволяют проехать по центру города без пересадок на метро и МЦК, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль», проходящих в центре столицы, вырос на 15% во время чемпионата мира по футболу. Транспортом пользуются около полумиллиона пассажиров ежедневно. Это на 60 тысяч человек больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , рост популярности автобусов сети «Магистраль» связан с наплывом в Москву болельщиков, которые прибыли на чемпионат мира по футболу.

«Иностранные гости, привыкшие пользоваться городским транспортом, также оценили удобство «Магистрали». Туристы гуляют по центру столицы и выбирают для своих поездок маршруты, которые следуют с минимальными интервалами движения в течение всего дня. Автобусы сети «Магистраль» позволяют проехать по центру Москвы без пересадок на метро и Московское центральное кольцо (МЦК)», — добавил Ликсутов.

Иностранные туристы ориентируются по навигационным схемам на остановках общественного транспорта, где вся необходимая информация продублирована на английском языке. Также все гости Москвы пользуются мобильными приложениями городского транспорта, в которых можно уточнить самый быстрый маршрут.

Сеть маршрутов наземного транспорта «Магистраль» соединила центр города и его отдаленные районы. Проект стартовал в 2016 году. В настоящее время «Магистраль» объединяет 46 маршрутов.