Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

По словам специалиста центра погоды «Фобос», уже к концу недели температура воздуха поднимется выше 25 градусов.

Жителям столичного региона стоит ожидать потепления лишь к концу текущей недели, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

Он отметил, что в настоящий момент Москва оказалась во власти скандинавского антициклона, в связи с чем на протяжении всей недели в столице будут идти дожди. Тем не менее, он добавил, что, несмотря на облачность, осадки будут идти в перерывами, а температура воздуха может достигать до 25 градусов тепла.

Выше этой отметки температура в столице поднимется лишь после выходных.