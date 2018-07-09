Ещё
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам специалиста центра погоды «Фобос», уже к концу недели температура воздуха поднимется выше 25 градусов.
Жителям столичного региона стоит ожидать потепления лишь к концу текущей недели, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.
Он отметил, что в настоящий момент Москва оказалась во власти скандинавского антициклона, в связи с чем на протяжении всей недели в столице будут идти дожди. Тем не менее, он добавил, что, несмотря на облачность, осадки будут идти в перерывами, а температура воздуха может достигать до 25 градусов тепла.
Выше этой отметки температура в столице поднимется лишь после выходных.
ТК «Звезда»: последние новости
В центре Москвы перекроют несколько улиц в ночь на воскресенье Общественный транспорт Москвы вошел в тройку лучших в мире В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей127
В Анапе запретили купаться82
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
В украинском лесу нашли миллионы гривен16
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение