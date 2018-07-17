В дни ЧМ-2018 болельщики совершили 5 млн бесплатных поездок на московском транспорте

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Болельщики прошедшего в России и столице чемпионата мира по футболу совершили 5 млн бесплатных поездок на московском транспорте. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

"За время чемпионата мира, который длился месяц — с 14 июня по 15 июля, болельщики, волонтеры, аккредитованные лица ФИФА, полицейские, которые приехали работать на соревнованиях из других регионов, и журналисты совершили 5 млн бесплатных поездок на московском транспорте", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что большинство для передвижения по городу выбирали метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и монорельс: на этих видах транспорта совершено почти 3,8 млн бесплатных поездок. Около 1 млн пассажиров перевезли бесплатные шаттлы и маршруты наземного транспорта возле стадионов и фан-феста. Чаще всего бесплатным проездом пользовались болельщики, на втором месте — волонтеры и аккредитованные лица ФИФА. Во время чемпионата мира было также совершено более 100 тыс. поездок на аккредитованных такси.

"Пять раз во время чемпионата мира московский метрополитен и МЦК продлевали работу до 3 часов ночи. Это было сделано для того, чтобы в дни поздних матчей болельщики могли до конца досмотреть игру на стадионе или фан-фесте, а потом комфортно и быстро добраться домой. За ночные продления было перевезено более 600 тыс. пассажиров", — добавили в пресс-службе.

За порядком в метро следили 8 тыс. сотрудников службы безопасности метрополитена и УВД на Московском метрополитене, при этом не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента.

Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.