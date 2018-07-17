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В дни ЧМ-2018 болельщики совершили 5 млн бесплатных поездок на московском транспорте
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В дни ЧМ-2018 болельщики совершили 5 млн бесплатных поездок на московском транспорте 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Болельщики прошедшего в России и столице чемпионата мира по футболу совершили 5 млн бесплатных поездок на московском транспорте. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.
"За время чемпионата мира, который длился месяц — с 14 июня по 15 июля, болельщики, волонтеры, аккредитованные лица ФИФА, полицейские, которые приехали работать на соревнованиях из других регионов, и журналисты совершили 5 млн бесплатных поездок на московском транспорте", — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что большинство для передвижения по городу выбирали метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и монорельс: на этих видах транспорта совершено почти 3,8 млн бесплатных поездок. Около 1 млн пассажиров перевезли бесплатные шаттлы и маршруты наземного транспорта возле стадионов и фан-феста. Чаще всего бесплатным проездом пользовались болельщики, на втором месте — волонтеры и аккредитованные лица ФИФА. Во время чемпионата мира было также совершено более 100 тыс. поездок на аккредитованных такси.
"Пять раз во время чемпионата мира московский метрополитен и МЦК продлевали работу до 3 часов ночи. Это было сделано для того, чтобы в дни поздних матчей болельщики могли до конца досмотреть игру на стадионе или фан-фесте, а потом комфортно и быстро добраться домой. За ночные продления было перевезено более 600 тыс. пассажиров", — добавили в пресс-службе.
За порядком в метро следили 8 тыс. сотрудников службы безопасности метрополитена и УВД на Московском метрополитене, при этом не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента.
Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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