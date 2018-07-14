С. Собянин поздравил работников транспортного комплекса столицы с Днем московского транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов предприятий транспортного комплекса города с Днем московского транспорта. Поздравительная телеграмма размещена на официальном портале мэра столицы.

«Это профессиональный праздник 170 тыс. работников Московского метрополитена и Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, железнодорожников, таксистов и других специалистов в сфере перевозки пассажиров. Вам принадлежит большая заслуга в динамичном развитии городского общественного транспорта, значительном росте его популярности среди москвичей и гостей столицы. Сегодня мы формируем новый транспортный каркас Московской агломерации на многие десятилетия вперед. Это мегапроекты — Большая кольцевая линия метро и его новые радиусы в отдаленных районах, Московские центральные диаметры, четыре хордовые магистрали, ЦКАД и дороги в ТиНАО», — говорится в телеграмме.

С. Собянин добавил, что в столице также продолжается обновление подвижного состава наземного транспорта, происходит внедрение новых удобных пассажирских сервисов и развиваются другие важные проекты.

День московского транспорта отмечается в Москве с 2017 г. во вторую субботу июля. В текущем году праздничный день пришелся на 14 июля. Торжественные мероприятия в честь праздника пройдут на ВДНХ, в парке Победы и парке «Сокольники». Ожидается, что на праздник придут около 100 тыс. человек.