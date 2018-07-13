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Билеты «Единый» и карты «Тройка» ко Дню московского транспорта начали продавать в метро
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Билеты «Единый» и карты «Тройка» ко Дню московского транспорта начали продавать в метро 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Порядка 400 тысяч билетов «Единый» и 20 тысяч карт «Тройка» в тематическом оформлении выпустили в столичной подземке в преддверии Дня московского транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Проездные билеты «Единый» и карты «Тройка» с дизайном, посвященным Дню московского транспорта, появились в кассах Московского метрополитена 13 июля. Сам праздник отмечается 14 июля», — говорится в сообщении.
Как пояснил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, тематические «Тройки» выпустили тиражом 20 тысяч экземпляров, «Единые» на одну, две, 20 и 40 поездок — 400 тысяч штук.
«Они напомнят пассажирам об истории развития столичного транспорта», — казал Ликсутов.
Как уточняется на сайте, на лицевой стороне тематической карты «Тройка» изображен следующий по городским улицам трамвай нового поколения «Витязь-М», а также написано: «День московского транспорта». На лицевой стороне «Единого» нанесена памятная надпись «День московского транспорта 14 июля 2018». Обе новинки изготовили в красно-белых цветах.
«Столица будет отмечать День московского транспорта во второй раз. Впервые он прошел в июле прошлого года. Праздник приурочен к дате запуска в Москве первого общественного транспорта — конки, вышедшей на маршрут 7 июля 1872 года. В этом году площадки празднования Дня московского транспорта разместят в парке Победы на Поклонной горе, «Сокольниках», а также на ВДНХ и городских улицах. Ожидается, что гостями праздника станут около 100 тысяч человек», — сообщается в публикации.
В День московского транспорта откроются для посещения автобусные парки, трамвайные депо и ситуационный центр ЦОДД. Одной из зрелищных площадок станет ВДНХ. Здесь пройдут экстрим-шоу и выставка ретромоделей транспорта. В парке Победы на Поклонной горе откроется фотовыставка «Транспорт глазами молодежи». Там также пройдут танцевальные баттлы, праздничный концерт и квест. В парке «Сокольники» откроется интерактивная зона «Азбука безопасности», где юных москвичей ждут обучающие викторины и экзамены на знание правил дорожного движения.
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