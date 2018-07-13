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Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 14-15 июля и 21-22 июля из-за строительства
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Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 14-15 июля и 21-22 июля из-за строительства 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 14-15 июля и 21-22 июля 2018 г. из-за строительства железнодорожной эстакады в сторону Балашихи на ж/д станции «Реутово», которое завершено на 56%. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
«В предстоящие и следующие выходные на станции «Реутово» пройдут очередные работы по строительству эстакады. Обращаем внимание пассажиров на изменения в графике движения некоторых пригородных поездов Горьковского направления. У незначительного числа электричек изменится количество и порядок остановок на маршруте. Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Серп и Молот», «Чухлинка», «Кусково», «Никольское», «Салтыковская», «Кучино» и «Новогиреево». Кроме того из расписания выведены некоторые пригородные поезда на участке Москва-Железнодорожная», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работы назначены преимущественно в ночное время (с 20:00 до 8:00), чтобы максимально возможно сохранить привычное для пассажиров расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездок время.
«На станции «Реутово» Горьковского направления МЖД продолжается строительство железнодорожной эстакады в сторону Балашихи, которая позволит исключить перекрестного движения, а вместе с перспективным вторым главным путем повысит пропускную способность участка. В настоящее время железнодорожники установили 32 пролетных строения (из 74) и 36 железобетонных опор (из 56). Строительство нового объекта выполнено на 56%. Общая протяженность эстакады составляет 1,7 км», — сказали в пресс-службе.
Поясняется, что между станциями «Реутово» и «Балашиха» до конца 2020 г. запланировано уложить второй главный путь. В совокупности развитие инфраструктуры позволить повысит транспортную доступность Балашихи. Увеличение пропускной способности участка — это возможность запустить дополнительные поезда.
В пресс-службе добавили, что также железнодорожники продолжают строительство четвертого главного пути на участке Москва-Железнодорожная и новой зонной станции «Карачарово», которая создаст удобную пересадку на станцию Московского центрального кольца (МЦК) «Нижегородская» — пассажиры пригородных поездов и «Ласточек», в том числе маломобильные, смогут осуществлять пересадку за считанные минуты по принципу «сухие ноги».
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