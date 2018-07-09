Дополнительные электрички запустят на Казанском направлении МЖД с 14 июля

Дополнительные электрички запустят на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 14 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе столичной магистрали. «С 14 июля для удобства пассажиров МЖД по заявке компании-перевозчика АО „Центральная ППК“ назначила дополнительные пригородные поезда на Казанском направлении МЖД», — говорится в сообщении.

Уточняется, что так, ежедневно начнут курсировать пригородные поезда №6222 Москва-Егорьевск (отправлением из Москвы в 6:47) и №6859 Шатура-Москва (со станции «Шатура» в 20:13). Кроме того по рабочим дням в рейсы будет выходить электропоезд №6905 Шатура-Куровская (со станции «Шатура» в 21:47), а по выходным — электричка №6868 Москва-Куровская (из Москвы в 23:15).

«Дополнительные пригородные поезда улучшат транспортную связь между населенными пунктами, через которые проходят маршруты электричек. Это повысит транспортную мобильность населения», — отметили в пресс-службе МЖД.