На выборах мэра начинается новый этап

На выборах мэра Москвы начинается новый этап

На минувшей неделе завершился важный этап избирательной кампании — сдача подписных листов в Мосгоризбирком. Представителям партий было необходимо заручиться поддержкой 110 муниципальных депутатов из 110 муниципальных образований, а самовыдвиженцам ещё и собрать подписи 36 тысяч горожан. Лишь пятерым это оказалось под силу.

Почти 40 тысяч подписей москвичей представил в городскую избирательную комиссию Сергей Собянин , отметил "ТВ Центр" . Волонтёры привезли коробки с бюллетенями на велосипедах. Сам Собянин до здания шел пешком в окружении доверенных лиц и горожан.

Сергей Собянин стал первым из кандидатов, подавшим все необходимые документы в Мосгоризбирком. Справедливорос Илья Свиридов , будучи седьмой год муниципальным депутатом, признался — получить поддержку коллег удалось только благодаря встречам с Ассоциацией муниципальных образований.

"Мне удалось собрать 112 подписей муниципальных депутатов, из них 53 подписи — депутаты от различных оппозиционных партий и самовыдвиженцы. Это очень важно, потому что люди, которые занимаются политикой в Москве на низовом уровне, на земле, поддержали меня", — отметил он.

Для кандидата от либерал-демократов Михаила Дегтярева эти выборы мэра — вторые. Он не без гордости сообщил — 120 подписей собраны штабом во всех муниципальных образованиях. Путем прямого общения представителя партии ЛДПР поддержали 120 муниципальных депутатов.

"Мы, проделав большую работу с нашим избирательным штабом, собрали необходимое количество подписей для регистрации. Те, кто, к сожалению, не смогли этого сделать, мы им сочувствуем", — сказал Дегтярев.

В пользу Вадима Кумина свои подписи отдал другой кандидат — от Альянса партии зеленых. Недостающие 10 подписей кандидат в мэры от КПРФ принял с обещанием исполнить договоренности.

"Это не просто формальное объединение усилий. Это, действительно, консолидация. Наша цель собрать максимально широкую коалицию. Здесь у нас в ядре коалиции будет лежать позиция коммунистической партии", — заявил Кумин.

"Во многих СМИ написали, что я позиционируюсь, представляю старую лужковскую команду. Хотя это не самое плохое, с моей точки зрения, позиционирование. В итоге удалось преодолеть эту планку первую и собрать необходимое количество подписей", — сказал он.

Задача оказалась непосильной для большинства кандидатов. 26 из 33 от участия в предвыборной кампании отказались сами.

"Я принял для себя непростое решение — снимаю свою кандидатуру в пользу Сергея Семеновича Собянина", — заявил кандидат от "Партии социальных реформ" Станислав Полищук.

По собственному желанию сошел с дистанции и самовыдвиженец Илья Яшин "Яблоко" так и не выдвинуло своего претендента — погрязла в спорах. Кандидат от "Партии перемен" Дмитрий Гудков принес 76 подписей муниципальных депутатов и не будет зарегистрирован кандидатом. Соответствующее решение Мосгоризбирком единогласно принял в субботу.

"Ну, месяца два назад стало понятно, что амбиции всех участников процесса таковы, что говорить о каком-то едином кандидате невозможно. То есть там, и Яшин, и Гудков, и Митрохин были готовы к коалиции при условии, что единым кандидатом станет каждый из них. При такой договороспособности, при такой культуре коалиции и, самое главное, при такой оценке реальной ситуации, конечно же, этот процесс изначально был обречен на неудачу", — отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Продумав до мелочей весь церемониал, в сопровождении ансамбля волынщиков приехал самый главный весельчак этой избирательной кампании. Миллион подписей у Никиты Джигурды уместились в одной коробке. Избирательная комиссия их не приняла, поскольку артист не предоставил необходимые документы для выдвижения. Политологи в свою очередь посоветовали относиться к этому как к фарсу.

"Люди просто объявляют о том, что они выдвигаются. Никаких дальше организационных усилий не предпринимают: не формируют штаб, не организуют сбор подписей, не обращаются к муниципальным депутатам, а просто в течение 2 недель раздают интервью, купаются в лучах интереса, который к ним испытывает представители различных СМИ, и после этого заявляют, что в выборах участвовать не будут", — пояснил Константин Костин.

3 июля в 18:00 Мосгоризбирком прекратил прием документов на регистрацию кандидатов. Результаты проверки документов будут известны к концу следующей недели. Пока же в штабах претендентов, сдавших все подписи, и в самом Мосгоризбиркоме кипит работа.

"Приходит избиратель, вот здесь садится, дает паспорт, проверяем паспорт, расписывается и получает избирательный бюллетень", — рассказал секретарь рабочей группы, член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Чтобы москвичи, проживающие на даче временно или постоянно, не меняли свои планы будут организованы избирательные участки за границами Москвы. Вот такие домики 25x25 установят в самых крупных СНТ на территории Подмосковья и соседних областей. Чтобы поместились все наблюдатели, пришлось переставить мебель. На случай отключения электроэнергии — а в СНТ это дело привычное — предусмотрены генераторы, автономные лампы и обогреватели. Но самое главное — даже не удобства.

"У нас первое и основное требование — нет видеонаблюдения — нет участка. Московский стандарт, он неизменим", — пояснил руководитель рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Для того, чтобы 200 "дачных" пунктов голосования появились 9 сентября в Подмосковье и прилегающих областях, подписали соглашение с властями этих регионов.

"Почти 150 тысяч человек постоянно проживает москвичей, или постоянно живут в дачных кооперативах, или где-то в деревнях, или где-то работают. Потому право их остается", — сказал председатель избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов.

"Мы, реализовав эту систему, сделаем еще один шаг в развитии избирательной системы России ", — подчеркнул председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Московский опыт планируют тиражировать. Модульные пункты организуют на пересадочных узлах и в крупных садовых товариществах. Для тех, кто планирует вернуться в город, время работы всех избирательных участков продлили до 22 часов. Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. У избирателей еще есть время подумать где и, главное, за кого голосовать.