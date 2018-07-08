Сергей Собянин анонсировал московский марафон

Участники забега пробегут 42 километра и 10 километров по самому центру Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 23 сентября в столице состоится главный городской забег года — Московский марафон.

— 23 сентября пройдет самый массовый забег России — Московский марафон. 42 километра и 10 километров по самому центру столицы, — написал мэр столицы на официальной странице в Твиттер.

23 сентября пройдет самый массовый забег России — #МосковскийМарафон. 42 км и 10 км по самому центру столицы. Здесь вся информация для участников, зрителей, волонтеров и благотворителей: https://t.co/RpmIskwiap

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 июля 2018 г.

Он добавил, что участники забега, волонтеры и благотворители смогут посмотреть всю информацию о спортивном мероприятии на официальном сайте марафона.