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Сергей Собянин анонсировал московский марафон
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Сергей Собянин анонсировал московский марафон 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Участники забега пробегут 42 километра и 10 километров по самому центру Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 23 сентября в столице состоится главный городской забег года — Московский марафон.
— 23 сентября пройдет самый массовый забег России — Московский марафон. 42 километра и 10 километров по самому центру столицы, — написал мэр столицы на официальной странице в Твиттер.
23 сентября пройдет самый массовый забег России — #МосковскийМарафон. 42 км и 10 км по самому центру столицы. Здесь вся информация для участников, зрителей, волонтеров и благотворителей: https://t.co/RpmIskwiap
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 июля 2018 г.
Он добавил, что участники забега, волонтеры и благотворители смогут посмотреть всю информацию о спортивном мероприятии на официальном сайте марафона.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парков Москвы завершат к 1 сентября Режим работы западного вестибюля станции метро «Новогиреево» изменится с 23 часов 6 июля Строительство нового участка салатовой ветки метро закончится в 2022 году
Комментарии  Ещё 6 источников 
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