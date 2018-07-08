Ещё
Названа дата проведения московского марафона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский марафон: названа дата проведения самого массового забега 

Mos.ru 3 часа назад
Фото: Mos.ru
Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 42,2 или 10 километров.
Московский марафон, самый крупный забег страны, состоится 23 сентября. Об этом на своей странице в «Твиттере» Сергей Собянин.
Стартово-финишный городок марафона можно будет найти на территории комплекса «Лужники». Участники пробегут по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцу, по Тверской улице и Театральному проезду. Маршрут сформировали таким образом, чтобы бегуны увидели небоскребы «Москва-Сити», сталинские высотки, Большой театр, Кремль, храм Христа Спасителя и другие известные сооружения.
С 11:00 до 21:00 21 сентября и с 10:00 до 13:30 22 сентября во время спортивной выставки зарегистрированным участникам будут выдавать стартовые пакеты.
Mos.ru: последние новости
По выставке с ветерком: пункт велопроката открылся на ВДНХ БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией Новый рекорд: МЦК перевезло 200-миллионного пассажира
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры60
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»63
На Украину надвигается катастрофа343
Россию обвинили в попытке переманить Турцию69
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение