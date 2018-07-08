Названа дата проведения московского марафона

23 сентября пройдет самый массовый забег России — #МосковскийМарафон. 42 км и 10 км по самому центру столицы. Здесь вся информация для участников, зрителей, волонтеров и благотворителей: https://t.co/RpmIskwiap— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 июля 2018 г.