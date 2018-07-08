Названа дата проведения московского марафона

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 42,2 или 10 километров.
Московский марафон, самый крупный забег страны, состоится 23 сентября. Об этом на своей странице в «Твиттере» Сергей Собянин.
23 сентября пройдет самый массовый забег России — #МосковскийМарафон. 42 км и 10 км по самому центру столицы. Здесь вся информация для участников, зрителей, волонтеров и благотворителей: https://t.co/RpmIskwiap— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 июля 2018 г.
Стартово-финишный городок марафона можно будет найти на территории комплекса «Лужники». Участники пробегут по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцу, по Тверской улице и Театральному проезду. Маршрут сформировали таким образом, чтобы бегуны увидели небоскребы «Москва-Сити», сталинские высотки, Большой театр, Кремль, храм Христа Спасителя и другие известные сооружения.
С 11:00 до 21:00 21 сентября и с 10:00 до 13:30 22 сентября во время спортивной выставки зарегистрированным участникам будут выдавать стартовые пакеты.