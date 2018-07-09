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Самый массовый забег России пройдет 23 сентября в Москве
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Самый массовый забег России пройдет 23 сентября в Москве 

Авторадио 11 часов назад
Фото: Управа района Черемушки
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, участникам предстоит преодолеть дистанцию в 42,2 или 10 километров. Маршрут забега сформирован таким образом, чтобы бегуны увидели небоскребы «Москва-Сити», сталинские высотки, Большой театр, Кремль, храм Христа Спасителя и другие известные сооружения. Стартово-финишный городок марафона расположится на территории комплекса «Лужники». В этом году в столице также пройдут «Ночной забег» 28 июля и полумарафон «Лужники» 26 августа. Отметим, что в прошлом году в Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек из 70 стран.
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