Самый массовый забег России пройдет 23 сентября в Москве 

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, участникам предстоит преодолеть дистанцию в 42,2 или 10 километров. Маршрут забега сформирован таким образом, чтобы бегуны увидели небоскребы «Москва-Сити», сталинские высотки, Большой театр, Кремль, храм Христа Спасителя и другие известные сооружения. Стартово-финишный городок марафона расположится на территории комплекса «Лужники». В этом году в столице также пройдут «Ночной забег» 28 июля и полумарафон «Лужники» 26 августа. Отметим, что в прошлом году в Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек из 70 стран.