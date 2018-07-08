В Москве проходит ежегодный «Папа Фест» 

В России в воскресенье отмечают День семьи, любви и верности. В столице в честь праздника уже не первый год проходит весёлый "Папа Фест".
Много интересного ждёт взрослых и маленьких гостей в Центральном доме художника и парке Музеон, рассказал "ТВ Центр". Спортивные эстафеты, игры, интерактивные площадки, шоу-лекции и знакомство с настоящими мужскими профессиями. Кстати, есть и Сундук желаний, куда любой может опустить письмо со своими самыми заветными мечтами. В этом году фестиваль проходит под девизом: "Быть папой — круто!".