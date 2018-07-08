По выставке с ветерком: на ВДНХ открылся велопрокат

По выставке с ветерком: пункт велопроката открылся на ВДНХ

Взять в аренду двухколесный транспорт можно с 10:00 до 22:00.

На ВДНХ открылся павильон велопроката № 1, крыша которого напоминает облако. Он расположен справа от центральной аллеи, в начале кольцевой дороги, и ждет посетителей каждый день — с 10:00 до 22:00. С 21:00 до 22:00 пункт работает только на возврат.

Горожане могут выбрать там любой велосипед из 200 современных моделей для детей, подростков и взрослых. За первый час проката велосипеда взрослым нужно заплатить 450 рублей, а за каждый последующий час — 350. Аренда велосипеда для подростков обойдется в 300 рублей, потом нужно доплачивать по 200 рублей. Расценки на аренду детского велосипеда — 250 и 150 рублей соответственно. При получении двухколесного транспорта просят оставить депозит (пять тысяч рублей). Оплачивать можно как наличными, так и банковской картой.

Кроме того, в павильоне работает экспресс-кофейня. В ассортименте около 20 видов разнообразных напитков — от классического травяного чая до соленого какао и смузи. Кофейня работает с 12:00 до 22:00.

Прогулку на велосипеде гостям советуют начать с центральной аллеи, потом проехать мимо исторических павильонов или же добраться до самых отдаленных уголков ВДНХ, проложив маршрут через большую прогулочную аллею.