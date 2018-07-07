Московское метро продлит работу до трех ночи из-за матча Россия — Хорватия

В субботу московский метрополитен будет работать до трех часов ночи в связи с матчем сборной России.

«Сегодня на #ЧМ2018 будет жарко. Сами знаете, о чём мы. И, конечно, догадываетесь, что вечером лучший ваш друг — это городской транспорт. Шаттлы у фан-зон, «спортивные» наземные маршруты, метро и МЦК работают до 3 часов ночи!

С 13:00 начнут работать шаттлы S2 и S8 от метро «Ленинский проспект» и «Киевская» до фестиваля болельщиков. С 18:00 — поедем по S3 от фан-зоны у стадиона «Спартак» до метро «Сокол» и «Аэропорт». Посадка — только у «Спартака», сообщает в твиттере Мосгортранс.

С 13:00 начнут работать шаттлы S2 и S8 от метро «Ленинский проспект» и «Киевская» до фестиваля болельщиков. С 18:00 — поедем по S3 от фан-зоны у стадиона «Спартак» до метро «Сокол» и «Аэропорт». Посадка — только у «Спартака».

— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) July 7, 2018

Напомним, матч Россия Хорватия пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи . Начало — 21:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча