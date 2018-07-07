В субботу московский метрополитен будет работать до трех часов ночи в связи с матчем сборной России.
«Сегодня на #ЧМ2018 будет жарко. Сами знаете, о чём мы. И, конечно, догадываетесь, что вечером лучший ваш друг — это городской транспорт. Шаттлы у фан-зон, «спортивные» наземные маршруты, метро и МЦК работают до 3 часов ночи!
С 13:00 начнут работать шаттлы S2 и S8 от метро «Ленинский проспект» и «Киевская» до фестиваля болельщиков. С 18:00 — поедем по S3 от фан-зоны у стадиона «Спартак» до метро «Сокол» и «Аэропорт». Посадка — только у «Спартака», сообщает в твиттере Мосгортранс.
С 13:00 начнут работать шаттлы S2 и S8 от метро «Ленинский проспект» и «Киевская» до фестиваля болельщиков. С 18:00 — поедем по S3 от фан-зоны у стадиона «Спартак» до метро «Сокол» и «Аэропорт». Посадка — только у «Спартака».
— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) July 7, 2018
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.