Московский транспорт перевез 124 тыс. болельщиков из фан‑зон после матча Россия — Хорватия

После матча между сборными России и Хорватии городской транспорт Москвы за 1 час 15 минут перевез 124 тысячи болельщиков, которые смотрели трансляцию в двух столичных фан-зонах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«124 тысячи человек, посетивших фестивали болельщиков на стадионе «Спартак» и Воробьевых горах, после окончания игры воспользовались городским транспортом. Остальные ушли пешком», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов , в день матча между сборными России и Хорватии городской транспорт работал в особом режиме.

«Мы справились с перевозкой с двух фестивалей болельщиков за 1 час 15 минут. Это отличный результат, столько обычно занимает развоз болельщиков после матча на стадионе «Лужники», но людей там гораздо меньше», — уточнил Ликсутов.

На метро и МЦК уехали с фан-зон 109 тысяч болельщиков, 13 тысяч воспользовались бесплатными шаттлами S2, S3 и S8. Еще 2 тысячи человек уехали на такси.

«Мы продлили работу метро, МЦК, бесплатных шаттлов S2, S3, S8 и 45 маршрутов наземного транспорта в районе фан-фестов до 3 часов ночи, чтобы все могли комфортно уехать после игры», — добавил заммэра.

Игра Россия — Хорватия прошла в Сочи 7 июля. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.