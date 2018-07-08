Ещё
В Москве заканчивают строить Северо-Западную хорду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве заканчивают строить Северо-Западную хорду 

Москва24 9 часов назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин рассказал об окончании строительства Северо-Западной хорды. Об этом мэр заявил в интервью телеканалу «Россия 1».
"На следующей неделе запустим последний участок от Рублевского шоссе до Можайки, и можно сказать, что основная улично-дорожная сеть этого большого, гигантского проекта будет завершена", — сказал он.
По его словам, длина хорды составляет более 80 километров. После завершения строительства власти планируют вводить необходимые дорожные объекты. Это развязка МКАД и улицы Генерала Дорохова, мост через канал имени Москвы и стыковка Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.
В состав хорды входят Алабяно-Балтийский тоннель и единственный в городе винчестерный тоннель на улице Народного ополчения.
Москва24: последние новости
"Московский марафон" пройдет в столице 23 сентября Движение транспорта ограничат в центре столицы вечером 7 июля На Красной площади прошла церемония развода пеших и конных караулов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры63
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»64
На Украину надвигается катастрофа344
Россию обвинили в попытке переманить Турцию71
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение