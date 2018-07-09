Москвичам пообещали теплую и влажную погоду

Москве вторая неделя июля ожидается теплой, значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму уже на 2-3 градуса. При этом в городе и области не обойдется без дождей. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Так, 10 июля местами пройдет небольшой дождь, днем ожидается до 23 градусов со знаком плюс. В среду днем будет на несколько градусов теплее, местами пройдет гроза. В ночь на 12 июля прогнозируется 14-16 градусов, днем — 25-27. В пятницу и субботу, 13-14 июля, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью 11-16 градусов, днем воздух прогреется до 24-29.

Как напоминает НСН, в июле средняя дневная температура составляет порядка 23 градусов.