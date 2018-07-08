Вестибюли станций «Спартак» и «Воробьевы горы» возобновили работу в обычном режиме 

Режим работы станций возобновился после матча Россия-Хорватия.
Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии и южный вестибюль станции «Воробьевы горы» возобновили работу в штатном режиме.
Ранее стало известно, что после окончания матча между сборными России и Хорватии вестибюли этих станции будут работать только на вход, чтобы зрителям было удобнее уехать с Фестивалей болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба Московского метро в Twitter.
Северный вестибюль «Спартака» и южный вестибюль «Воробьёвых гор» снова работают в обычном режиме.
— Московское метро (@MetroOperativno) 7 июля 2018 г.
Сборная России проиграла команде Хорватии в матче четвертьфинала и завершила выступление на чемпионате мира. Игра проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и закончилась со счетом 2:2 (3:4 по пенальти). В Москве тысячи болельщиков наблюдали за матчем в двух специально оборудованных фан-зонах: на Воробьевых горах и недалеко от станции метро «Спартак». После игры свыше 120 тысяч болельщиков покинули фан-зоны, воспользовавшись городским транспортом.