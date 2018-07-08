Вестибюли станций «Спартак» и «Воробьевы горы» возобновили работу в обычном режиме

Режим работы станций возобновился после матча Россия-Хорватия.

Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии и южный вестибюль станции «Воробьевы горы» возобновили работу в штатном режиме.

Ранее стало известно, что после окончания матча между сборными России и Хорватии вестибюли этих станции будут работать только на вход, чтобы зрителям было удобнее уехать с Фестивалей болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба Московского метро в Twitter.

Северный вестибюль «Спартака» и южный вестибюль «Воробьёвых гор» снова работают в обычном режиме.

— Московское метро (@MetroOperativno) 7 июля 2018 г.