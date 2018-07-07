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Водителям рекомендовали пользоваться городским транспортом в Москве из‑за матча ЧМ‑2018
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Водителям рекомендовали пользоваться городским транспортом в Москве из‑за матча ЧМ‑2018 

РИАМО 7 июля 2018
Фото: РИАМО
Болельщикам и автомобилистам посоветовали пользоваться общественным транспортом вечером в субботу, из-за перекрытия улиц после матча чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии, сообщается в Twitter-аккаунте «Московской паркинг».
После матча между командами России и Хорватии в субботу в центре столицы перекроют несколько улиц на время гуляний болельщиков.
«Уважаемые автомобилисты и болельщики, просим вас сегодня вечером (7 июля — ред.) по возможности пользоваться преимущественно городским транспортом — ряд улиц будет перекрыт», — говорится в сообщении.
Московский метрополитен, МЦК, шаттлы до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу в субботу. Метро и МЦК будут работать до 3 ночи.
Матч 1/4 финала Россия — Хорватия начнется в субботу в 21:00.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.
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