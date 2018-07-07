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Собянин прогулялся по центру Москвы
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Собянин прогулялся по центру Москвы 

News.ru 23 часа назад
Фото: News.ru
Столичный градоначальник Сергей Собянин, фаворит грядущих выборов мэра Москвы, в преддверие футбольного мачта Россия — Хорватия прогулялся по Никольской улице. Его сопровождала делегация фотографов, видеооператоров и людей в гражданской одежде с военной выправкой.
News.ru  Одетый в футболку-поло и чёрный джинсы мэр фотографировался с футбольными болельщиками и отвечал на вопросы москвичей и гостей столицы, сообщает корреспондент News.ru. Также он передаёт, что некоторые из гуляющих высказывали негативные реплики в адрес мэра.
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