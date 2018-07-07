Собянин прогулялся по центру Москвы

Столичный градоначальник Сергей Собянин , фаворит грядущих выборов мэра Москвы , в преддверие футбольного мачта Россия Хорватия прогулялся по Никольской улице. Его сопровождала делегация фотографов, видеооператоров и людей в гражданской одежде с военной выправкой.

News.ru Одетый в футболку-поло и чёрный джинсы мэр фотографировался с футбольными болельщиками и отвечал на вопросы москвичей и гостей столицы, сообщает корреспондент News.ru. Также он передаёт, что некоторые из гуляющих высказывали негативные реплики в адрес мэра.