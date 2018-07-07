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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в субботу
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в субботу 

Газета.Ru 7 июля 2018
Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в субботу, передает НСН.
"В предстоящие выходные погоду в столичном регионе продолжит определять малоподвижный и высокий циклон. Именно он обеспечит нам немного неустойчивый характер погоды, пониженный фон атмосферного давления, дожди. Однако будут и периоды с солнцем. Температурный фон близок к среднему многолетнему, но может быть и незначительно ниже, чем бывает.
В ночь на 7 июля в Москве столбики термометров покажут +12°С … +14°С, в то время как по области ожидается от +9°С до +14°С. Днём в субботу в столице потеплеет до +20°С … +22°С. В Подмосковье днём температура воздуха составит +18°С … +23°С. При этом небо будет облачное, с небольшими прояснениями. По области и вовсе ночью могут пройти небольшие дожди. Днём небольшие осадки ожидаются в большинстве районов столичного региона", — сказала она.
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