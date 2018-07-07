В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в субботу

"В предстоящие выходные погоду в столичном регионе продолжит определять малоподвижный и высокий циклон. Именно он обеспечит нам немного неустойчивый характер погоды, пониженный фон атмосферного давления, дожди. Однако будут и периоды с солнцем. Температурный фон близок к среднему многолетнему, но может быть и незначительно ниже, чем бывает.