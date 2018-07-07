Мэр пригласил москвичей отпраздновать День семьи, любви и верности в столичных парках

Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Отметим День семьи, любви и верности в 16 столичных парках. Гостей ждет развлекательная программа, а молодоженов — церемония бракосочетания на открытом воздухе», — написал мэр.

Глава города добавил, что жениться в этот день считается хорошей приметой.

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