Мэр пригласил москвичей отпраздновать День семьи, любви и верности в столичных парках 

Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.
«Отметим День семьи, любви и верности в 16 столичных парках. Гостей ждет развлекательная программа, а молодоженов — церемония бракосочетания на открытом воздухе», — написал мэр.
Глава города добавил, что жениться в этот день считается хорошей приметой.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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