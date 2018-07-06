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Ряд улиц в центре Москвы перекроют после матча Россия—Хорватия
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Ряд улиц в центре Москвы перекроют после матча Россия—Хорватия 

Говорит Москва 6 июля 2018
Фото: Южные горизонты
Все указанные улицы станут пешеходными для гуляний болельщиков. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Матч Россия—Хорватия начнётся на стадионе «Фишт» в Сочи в 21 час по московскому времени.
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