Мэр рассказал о новой системе борьбы с пробками

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам встречи с сотрудниками ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рассказал о работе передвижного ситуационного центра. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Москва 24».

«В случае каких-то аварийных ситуаций из этого центра могут «доналадить» светофоры: или дать зеленый свет, или, наоборот, перекрыть, для того чтобы улучшить движение на каких-то локальных участках, которые по той или иной причине не работают в нормальном режиме», — сказал глава города.

По его словам, система обеспечивает контроль дорожного движения вне зависимости от ГУП «Мосгортранс» или других операторов городского транспорта.

Сообщение Мэр рассказал о новой системе борьбы с пробками появились сначала на Москва Меняется.