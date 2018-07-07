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Мэр рассказал о новой системе борьбы с пробками
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Мэр рассказал о новой системе борьбы с пробками 

Москва меняется 7 июля 2018
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам встречи с сотрудниками ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рассказал о работе передвижного ситуационного центра. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Москва 24».
«В случае каких-то аварийных ситуаций из этого центра могут «доналадить» светофоры: или дать зеленый свет, или, наоборот, перекрыть, для того чтобы улучшить движение на каких-то локальных участках, которые по той или иной причине не работают в нормальном режиме», — сказал глава города.
По его словам, система обеспечивает контроль дорожного движения вне зависимости от ГУП «Мосгортранс» или других операторов городского транспорта.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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