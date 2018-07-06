Власти Москвы подготовились к празднованию победы над Хорватией

В ночь с 7 на 8 июля несколько центральных улиц Москвы станут пешеходными в связи с гуляниями после матча четвертьфинала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии

«Обращаем внимание автомобилистов, 7 июля с 23.00 и на время гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы. Нельзя будет проехать по улицам Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы, передает ТАСС

Кроме того, до 03.00 мск будет продлена работа метрополитена, Московского центрального кольца, шаттлов S2, S3, S8 до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта.

Напомним, 1 июля, после победы российской сборной над командой Испании тысячи болельщиков решили отпраздновать событие на улицах. Люди обнимались и поздравляли друг друга, танцевали и пели, запускали фейерверки.

В субботу, 7 июля, в 21.00 мск сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018 сыграет с командой Хорватии на стадионе «Фишт» в Сочи

В четверг сообщалось, что британские букмекеры предсказывали успех команде Хорватии в матче со сборной России.