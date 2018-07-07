Сергей Собянин призвал горожан отпраздновать День семьи, любви и верности в парках

По словам мэра столицы, жениться в этот день — хорошая примета.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей отметить День семьи, любви и верности в 16 городских парках.

— Гостей ждет развлекательная программа, а молодоженов — церемония бракосочетания на открытом воздухе, — написал мэр города на официальной странице в Твиттер.

Отметим День семьи, любви и верности в 16 столичных парках. Гостей ждет развлекательная программа, а молодоженов — церемония бракосочетания на открытом воздухе. Жениться в этот день считается хорошей приметой. https://t.co/EP4yAJTN6P

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 июля 2018 г.

По его словам, заключать брак в этот день — хорошая примета.