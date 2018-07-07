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Сергей Собянин призвал горожан отпраздновать День семьи, любви и верности в парках
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Сергей Собянин призвал горожан отпраздновать День семьи, любви и верности в парках 

Вечерняя Москва 7 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
По словам мэра столицы, жениться в этот день — хорошая примета.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей отметить День семьи, любви и верности в 16 городских парках.
— Гостей ждет развлекательная программа, а молодоженов — церемония бракосочетания на открытом воздухе, — написал мэр города на официальной странице в Твиттер.
Отметим День семьи, любви и верности в 16 столичных парках. Гостей ждет развлекательная программа, а молодоженов — церемония бракосочетания на открытом воздухе. Жениться в этот день считается хорошей приметой. https://t.co/EP4yAJTN6P
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 июля 2018 г.
По его словам, заключать брак в этот день — хорошая примета.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парков Москвы завершат к 1 сентября Режим работы западного вестибюля станции метро «Новогиреево» изменится с 23 часов 6 июля Красную ветку московского метро продлят на еще одну станцию
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