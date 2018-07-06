Центральные улицы Москвы будут пешеходными в ночь на 8 июля

МОСКВА , 6 июля. / ТАСС /. Центральные улицы столицы в ночь на 8 июля будут пешеходными в связи с гуляниями после матча между сборными России и Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Обращаем внимание автомобилистов, 7 июля с 23:00 и на время гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы. Нельзя будет проехать по улицам Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка", — уточнили в пресс-службе.

В департаменте также отметили, что с 7 июля метрополитен, Московское центральное кольцо, шаттлы S2, S3, S8 до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3 часов ночи. «Возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фанфестов: „Университет“, „Ломоносовский проспект“, „Воробьевы горы“, а также »Спартак" и «Тушинская». Кроме того, для болельщиков будут доступны аккредитованные такси. Машины будут ждать на парковке, в пяти минутах пешком от южного вестибюля станции метро «Спартак» и на улице Косыгина (Воробьевы горы)", — добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что за время проведения чемпионата мира по футболу работа транспорта будет продлена уже в четвертый раз. Аналогичный режим работы транспорта будет действовать в ночь на 12 июля.

Четвертьфинал Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи , начало встречи — в 21:00 мск. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник. Ожидается, что к матчу прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого организованы несколько чартеров из Загреба

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе «Лужники» состоялась церемония открытия мирового первенства, 14 июня прошел первый матч, а 15 июля состоится финальная игра.