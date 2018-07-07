Сергей Собянин рассказал о работе передвижного ситуационного центра

Новая система позволяет контролировать дорожное движение вне зависимости от ГУП «Мосгортранс».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе передвижного ситуационного центра по итогам встречи с сотрудниками Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— В случае каких-то аварийных ситуаций из этого центра могут «доналадить» светофоры: или дать зеленый свет, или, наоборот, перекрыть, для того чтобы улучшить движение на каких-то локальных участках, которые по той или иной причине не работают в нормальном режиме, — отметил мэр города в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, новая система позволяет контролировать дорожное движение вне зависимости от ГУП «Мосгортранс» и других операторов городского транспорта. Передвижной ситуационный центр работает в местах проведения мероприятий и массового пребывания людей.