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Сергей Собянин рассказал о работе передвижного ситуационного центра
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Сергей Собянин рассказал о работе передвижного ситуационного центра 

Вечерняя Москва 7 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Новая система позволяет контролировать дорожное движение вне зависимости от ГУП «Мосгортранс».
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе передвижного ситуационного центра по итогам встречи с сотрудниками Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
— В случае каких-то аварийных ситуаций из этого центра могут «доналадить» светофоры: или дать зеленый свет, или, наоборот, перекрыть, для того чтобы улучшить движение на каких-то локальных участках, которые по той или иной причине не работают в нормальном режиме, — отметил мэр города в эфире телеканала «Москва 24».
По его словам, новая система позволяет контролировать дорожное движение вне зависимости от ГУП «Мосгортранс» и других операторов городского транспорта. Передвижной ситуационный центр работает в местах проведения мероприятий и массового пребывания людей.
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