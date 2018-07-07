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В Москве появится ситуационный центр по поиску пропавших детей по всей стране
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В Москве появится ситуационный центр по поиску пропавших детей по всей стране 

Говорит Москва 21 час назад
Фото: Южные горизонты
«Ситуационный центр — уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Он оборудован самыми современными техническими средствами, которые будут подсоединены к общей системе поиска», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Там отметили, что операторы смогут отследить маршрут пропавшего ребёнка по городским камерам наружного наблюдения, а также связаться с поисково-спасательным отрядом в конкретном регионе для оперативного выезда на место ЧП.
Центр откроется в Москве в понедельник, 9 июля.
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