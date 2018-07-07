В Москве появится ситуационный центр по поиску пропавших детей по всей стране

«Ситуационный центр — уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Он оборудован самыми современными техническими средствами, которые будут подсоединены к общей системе поиска», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Там отметили, что операторы смогут отследить маршрут пропавшего ребёнка по городским камерам наружного наблюдения, а также связаться с поисково-спасательным отрядом в конкретном регионе для оперативного выезда на место ЧП.