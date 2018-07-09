В Москве открыли всероссийский ситуационный центр по поиску пропавших детей

МОСКВА , 9 июл — РИА Новости . Всероссийский ситуационный центр по поиску пропавших детей заработал в понедельник в центре Москвы, возле Тишинской площади, передает корреспондент РИА Новости с места церемонии.

Ситуационный центр создается при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина , который выделил грант на создание проекта.

По данным пресс-службы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, который и открыл в понедельник ситуационный центр, в нем круглосуточно будут вести работу 5 операторов, в ближайшее время к системе планируется подключить все доступные городские камеры наружного наблюдения в российских городах.

"Используя современные средства ситуационного центра, операторы могут быстро установить местонахождение ребенка, просмотрев его маршрут по камерам видеонаблюдения, установленным на подъездах домов, в торговых центрах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в метрополитене", — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что звонки, поступающие на горячую линию Национального центра, будут обрабатываться операторами и передаваться подразделениям центра в регионах для выезда на поиск детей, при этом машины волонтеров в регионах находятся на постоянной связи с ситуационным центром с помощью установленных на них видеокамер.

По данным пресс-службы, методика апробирована на конкретных случаях поиска детей и уже дала первые положительные результаты.

"Главное в вопросах поиска детей — это оперативность. Каждая потерянная минута — это громадный риск для ребенка. Для нас очень важно добиться того, чтобы процесс поиска пропавших детей был максимально простым. Поэтому мы поддерживаем региональные поисково-спасательные отряды, обучаем волонтеров и оснащаем их современным оборудованием и техническими средствами. Идея создания ситуационного центра появилась у наших волонтеров давно. Мы считаем, что современные технологии должны применяться для оказания помощи людям. И если этими современными средствами будут пользоваться добровольцы, которые посвящают всю свою жизнь помощи другим, то больше будет в нашей стране спасенных детей, стариков. Мы уже получили первые позитивные результаты от работы ситуационного центра, несколько детей были найдены буквально за считанные часы", — рассказала на открытии председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям создан в декабре 2014 года в рамках реализации указа президента России «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг». Поиск пропавших детей — не единственное направление работы Национального центра, организация реализует большую программу по лечению тяжелобольных детей из российских регионов, развивает проект «Телемедицина», а также программу по оказанию помощи малоимущим семьям.