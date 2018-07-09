Обладателям смартфонов станет проще узнать Москву

Умный поиск был добавлен в приложение «Узнай Москву» для смартфонов.

Так, теперь в сервисе можно отфильтровать все исторические здания по году их постройки (начиная с XVI до середины XX века), архитектурному стилю и назначению. При этом можно комбинировать параметры поиска: ввести назначение объекта, стиль и дату постройки.

Также удобнее стало пользоваться и другими разделами. Например, в «Маршрутах» можно выбрать экскурсию по столице со встроенным аудиогидом, а в «Личностях» — найти биографии известных москвичей.