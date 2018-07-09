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Обладателям смартфонов станет проще узнать Москву
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Обладателям смартфонов станет проще узнать Москву 

Префектура Юго-Восточного административного округа 9 июля 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Умный поиск был добавлен в приложение «Узнай Москву» для смартфонов.
Так, теперь в сервисе можно отфильтровать все исторические здания по году их постройки (начиная с XVI до середины XX века), архитектурному стилю и назначению. При этом можно комбинировать параметры поиска: ввести назначение объекта, стиль и дату постройки.
Также удобнее стало пользоваться и другими разделами. Например, в «Маршрутах» можно выбрать экскурсию по столице со встроенным аудиогидом, а в «Личностях» — найти биографии известных москвичей.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
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