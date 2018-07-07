Сегодня москвичей ожидает до 22 градусов тепла

В Субботу, 7 июля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Московского метеобюро, днем 7 июля ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса, по области — до 23 градусов тепла. Среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме. Ветер западного направления 3-8 м/с», — следует из сообщения синоптиков.

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