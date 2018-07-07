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Дополнительные остановки появились на четырех автобусных маршрутах столицы
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Дополнительные остановки появились на четырех автобусных маршрутах столицы 

Москва24 7 июля 2018
Фото: Москва24
В связи с этим с 7 июля произошли изменения в работе остановок наземного городского транспорта Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Дополнительную остановку «Никольское» по улице Староникольская в обоих направлениях, между действующими остановками «Гарнизон „Остафьево“ и „Станция Щербинка“ ввели на маршрутах автобусов №802, 898, 898к. На маршруте автобусов №156 появилась остановка „Новоспасский проезд“ по Новоспасскому проезду при следовании к улице Симоновский Вал, между действующими остановками „Улица Гвоздева“ и „Динамовская улица“.
Кроме того, остановка „Театр зверей им. Дурова“ для трамваев №7 и 9 по улице Дурова при следовании к Тверской Заставе перенесли на 150 метров назад.
Ранее также сообщалось, что 7 и 8 июля изменятся маршруты трамваев №11, 17 и 25 из-за ремонта путей на участке между остановками „ВДНХ (северная)“ и „Останкино“.
Уточняется, что 7 и 8 июля после остановки „Проспект Мира“ трамваи №11 и 25 будут следовать по проспекту Мира до Сельскохозяйственной улицы, а не до „Останкино“. Далее трамваи поедут до 1-го Сельскохозяйственного проезда (разворотное кольцо в Ростокине). Горожан также предупредили, что остановку „ВДНХ (северная)“ для трамваев обоих маршрутов перенесут на проспект Мира.
Трамваи №17 в выходные будут курсировать от остановки „Медведково“ до Сельскохозяйственной улицы, а затем — до 1-го Сельскохозяйственного проезда.
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