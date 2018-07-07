Обзор московских событий в СМИ за 7 июля

«Коммерсантъ». Футбольные на голову Какими Владимир Путин увидел легенд мирового футбола. ссылка

«Коммерсантъ». Российские болельщики поверили в сборную Более половины (56%) россиян верят в победу сборной России в матче против сборной Хорватии 7 июля. ссылка

«Известия». «После ЧМ-2018 мнение о России во всем мире изменится» Олимпийский чемпион Иван Едешко — о харизме Станислава Черчесова , четвертьфинале со сборной Хорватии и проблемах профессионального отечественного баскетбола. ссылка

Газета.Ru . Без злого умысла: МВД разобралось с матерью ребенка-инвалида МВД закрыло дело о наркоторговле против Екатерины Конновой. ссылка

Московский комсомолец ». С новой льготой Бесплатный проезд в общественном транспорте позволит пенсионерам Подмосковья стать мобильнее. ссылка

Новые известия ». В. Ленина никто не трогал: полиция Москвы разоблачила суперфейк ЧМ-2018 Информационное агентство, специализирующееся на производстве и распространении розыгрышей и сатирической информации, в очередной раз ввело в заблуждение российские СМИ. ссылка

Комсомольская правда ». Улицы в центре Москвы станут пешеходными после матча Россия-Хорватия Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи . ссылка

«Комсомольская правда». Завод, выпускавший космические корабли «Буран», выставили на Avito На Тушинский машиностроительный завод за 10 млрд руб. покупатель пока не нашелся. ссылка

«Комсомольская правда». В Подмосковье арестовали депутата, который незаконно построил четырехэтажку и распродал в ней квартиры на 105 млн руб. 43-летнему Ринату Шайдуллину уже предъявили обвинение в мошенничестве. ссылка

Московская правда ». В «Зарядье» установят скульптуры в стиле паблик-арт Под открытым небом в парке «Зарядье» открывается выставка современного искусства. ссылка

«Московская правда». Сотни тысяч ампельных растений украсят Москву 230 тыс. подвесных кашпо с ампельными растениями украсят улицы столицы. ссылка

«Московская правда». До конца 2018 г. в метро запустят еще 50 поездов «Москва» До конца 2018 г. в столичном метрополитене запустят еще 50 поездов нового поколения «Москва». ссылка

«Московская правда». 7 июля на Красной площади пройдет церемония развода пеших и конных караулов В субботу, 7 июля, в Кремле проведут церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин подписал постановление о присвоении скверу в центре Москвы имени О. Мандельштама Соответствующий документ опубликован на портале мэра Москвы. ссылка

«Вечерняя Москва». В Москве обновят около 150 льготных аптечных пунктов Более просторные помещения получат аптеки столичных поликлиник и больниц в 2018 г. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парков Москвы завершат к 1 сентября Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что все проекты по благоустройству городских зон отдыха согласованы с местными жителями. ссылка

«Вечерняя Москва». Самым любимым блюдом иностранных болельщиков ЧМ-2018 стала окрошка Практически все рестораны и кафе подготовились к большому потоку иностранных туристов, поэтому они подготовили меню, в которое включили национальные блюда нашей страны. ссылка

«RT». Почти 240 ярмарок проведут в Подмосковье в июле Почти 240 ярмарок проведут в Московской области в июле 2018 г. ссылка