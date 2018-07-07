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Обзор московских событий в СМИ за 7 июля
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Обзор московских событий в СМИ за 7 июля 

Агентство «Москва» 7 июля 2018
«Коммерсантъ». Футбольные на голову Какими Владимир Путин увидел легенд мирового футбола. ссылка
«Коммерсантъ». Российские болельщики поверили в сборную Более половины (56%) россиян верят в победу сборной России в матче против сборной Хорватии 7 июля. ссылка
«Известия». Благородные дома Чем заняться в самых красивых деревнях России. ссылка
«Известия». «После ЧМ-2018 мнение о России во всем мире изменится» Олимпийский чемпион Иван Едешко — о харизме Станислава Черчесова, четвертьфинале со сборной Хорватии и проблемах профессионального отечественного баскетбола. ссылка
Газета.Ru. Без злого умысла: МВД разобралось с матерью ребенка-инвалида МВД закрыло дело о наркоторговле против Екатерины Конновой. ссылка
«Московский комсомолец». С новой льготой Бесплатный проезд в общественном транспорте позволит пенсионерам Подмосковья стать мобильнее. ссылка
«Новые известия». В. Ленина никто не трогал: полиция Москвы разоблачила суперфейк ЧМ-2018 Информационное агентство, специализирующееся на производстве и распространении розыгрышей и сатирической информации, в очередной раз ввело в заблуждение российские СМИ. ссылка
«Комсомольская правда». Улицы в центре Москвы станут пешеходными после матча Россия-Хорватия Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. ссылка
«Комсомольская правда». Завод, выпускавший космические корабли «Буран», выставили на Avito На Тушинский машиностроительный завод за 10 млрд руб. покупатель пока не нашелся. ссылка
«Комсомольская правда». В Подмосковье арестовали депутата, который незаконно построил четырехэтажку и распродал в ней квартиры на 105 млн руб. 43-летнему Ринату Шайдуллину уже предъявили обвинение в мошенничестве. ссылка
«Московская правда». В «Зарядье» установят скульптуры в стиле паблик-арт Под открытым небом в парке «Зарядье» открывается выставка современного искусства. ссылка
«Московская правда». Сотни тысяч ампельных растений украсят Москву 230 тыс. подвесных кашпо с ампельными растениями украсят улицы столицы. ссылка
«Московская правда». До конца 2018 г. в метро запустят еще 50 поездов «Москва» До конца 2018 г. в столичном метрополитене запустят еще 50 поездов нового поколения «Москва». ссылка
«Московская правда». 7 июля на Красной площади пройдет церемония развода пеших и конных караулов В субботу, 7 июля, в Кремле проведут церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин подписал постановление о присвоении скверу в центре Москвы имени О. Мандельштама Соответствующий документ опубликован на портале мэра Москвы. ссылка
«Вечерняя Москва». В Москве обновят около 150 льготных аптечных пунктов Более просторные помещения получат аптеки столичных поликлиник и больниц в 2018 г. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парков Москвы завершат к 1 сентября Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что все проекты по благоустройству городских зон отдыха согласованы с местными жителями. ссылка
«Вечерняя Москва». Самым любимым блюдом иностранных болельщиков ЧМ-2018 стала окрошка Практически все рестораны и кафе подготовились к большому потоку иностранных туристов, поэтому они подготовили меню, в которое включили национальные блюда нашей страны. ссылка
«RT». Почти 240 ярмарок проведут в Подмосковье в июле Почти 240 ярмарок проведут в Московской области в июле 2018 г. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин: Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября Режим работы западного вестибюля станции метро «Новогиреево» изменится с 23:00 6 июля С.Собянин: Утвержден дизайн строящейся станции «Рубцовская» на Большой кольцевой линии метро
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