Дополнительные остановки появились на четырех автобусных маршрутах Москвы

Дополнительные остановки вводятся на четырех автобусных маршрутах Москвы с 7 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«С 7 июля 2018 г. вводятся изменения в работе остановок наземного городского транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вводятся дополнительные остановки: на маршрутах автобусов №802, 898, 898к вводится дополнительная остановка «Никольское» по ул. Староникольская в обоих направлениях, между действующими остановками «Гарнизон „Остафьево“ и „Станция Щербинка“; на маршруте автобусов №156 вводится дополнительная остановка „Новоспасский проезд“ по Новоспасскому проезду при следовании к ул. Симоновский Вал, между действующими остановками „Улица Гвоздева“ и „Динамовская улица“.

»Остановка «Театр зверей им. Дурова» для трамваев №7 и 9 по ул. Дурова при следовании к Тверской Заставе переносится на 150 м назад», — добавили в пресс-службе.