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На Красной площади пройдет развод караулов
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На Красной площади пройдет развод пеших и конных караулов 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: дирекция фестиваля "Спасская Башня"
Wеремония развода пеших и конных караулов Президентского полка в субботу пройдет на Красной площади Москвы, сообщает Федеральная служба охраны РФ.
"Седьмого июля 2018 года в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля и в 14.00 на Красной площади пройдут церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка", — говорится в сообщении.
Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО), имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России — верховному главнокомандующему.
Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие Президентского полка активно тренируются.
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