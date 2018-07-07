На Красной площади пройдет развод караулов

На Красной площади пройдет развод пеших и конных караулов

"Седьмого июля 2018 года в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля и в 14.00 на Красной площади пройдут церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка", — говорится в сообщении.

Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО), имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России — верховному главнокомандующему.

Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие Президентского полка активно тренируются.