МЦК и метро продлят работу 7 июля

МЦК, метро и шаттлы продлят работу 7 июля из-за матча Россия — Хорватия

Московское центральное кольцо, Московский метрополитен, бесплатные шаттлы для болельщиков и 45 «спортивных» маршрутов наземного транспорта продлят работу в субботу, 7 июля, из-за матча Россия Хорватия , который состоится в Сочи в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает m24.

Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, после игры все станции метро и МЦК будут принимать пассажиров до 3:00.

«Понимая, насколько важен этот матч для болельщиков, мы оперативно продляем работу метро, МЦК, бесплатных шаттлов S2, S3, S8 и 45 маршрутов наземного транспорта в районе фан-фестов, чтобы все могли комфортно уехать после игры», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

Как сообщает Newinform, интервал движения «Ласточек» на МЦК будет сокращён — с 21:00 до 3:00 поезда будут ходить каждые 10 минут. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.