Ещё
МЦК и метро продлят работу 7 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЦК, метро и шаттлы продлят работу 7 июля из-за матча Россия — Хорватия 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Московское центральное кольцо, Московский метрополитен, бесплатные шаттлы для болельщиков и 45 «спортивных» маршрутов наземного транспорта продлят работу в субботу, 7 июля, из-за матча Россия — Хорватия, который состоится в Сочи в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает m24.
Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, после игры все станции метро и МЦК будут принимать пассажиров до 3:00.
«Понимая, насколько важен этот матч для болельщиков, мы оперативно продляем работу метро, МЦК, бесплатных шаттлов S2, S3, S8 и 45 маршрутов наземного транспорта в районе фан-фестов, чтобы все могли комфортно уехать после игры», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.
Как сообщает Newinform, интервал движения «Ласточек» на МЦК будет сокращён — с 21:00 до 3:00 поезда будут ходить каждые 10 минут. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
Ранее часы работы общественного транспорта продлевали в Москве в ночь на 4 июля.
RT на русском: последние новости
Новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве могут быть готовы в 2022 году Названа дата празднования Дня города в Москве в 2018 году Гранты правительства Москвы получат 38 поликлиник
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры60
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»63
На Украину надвигается катастрофа343
Россию обвинили в попытке переманить Турцию69
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение