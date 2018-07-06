Жители Химок смогут добраться до Москвы по реке

Жители Химок смогут без пробок добраться до Москвы на речном транспорте

Прокатиться на речном транспорте и без пробок доехать до Москвы жители Химок смогут уже этим летом. Скоростное судно уже готово и выйдет на маршрут в конце августа.

О том, чтобы заменить наземный транспорт речной альтернативой в столице и области говорят уже давно. А в Химках все-таки решили сделать. К запуску все готово. Судно будет курсировать по двум маршрутам с тремя остановками: причал у Северного речного вокзала в Москве, пристань в яхт-клубе «Маяк» в старых Химках и микрорайон Левобережный. По времени вся поездка займет от пяти до десяти минут на скоростном судне, 20 минут — на теплоходе.

«Пока ориентировочная стоимость проезда составит 70 рублей в одну сторону, но будет разработан также скидочный формат, если это будет проездной на месяц», — рассказала Елена Дегтева, заместитель главы городского округа Химки.

В будущем по планам в скоростных суднах и теплоходах пассажиры смогут расплачиваться обычной картой «Стрелка» и ездить за 32 рубля.