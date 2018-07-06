Собянин рассказал о благоустройстве парков

С. Собянин: Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября

Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября 2018 г. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«В этом году в Москве будет построено и реконструировано более 80 парков. Надеюсь, что к началу осени, до 1 сентября, все основные работы в парках Москвы будут завершены. Все проекты согласованы с местными жителями», — сказал С. Собянин.

Он также добавил, что в парке «Ходынское поле» будет высажено около 3 тыс. деревьев.

«Есть такие очень серьезные парки, как на Ходынке, где будет высажено около 3 тыс. деревьев в совокупности в два этапа и сооружены светомузыкальные фонтаны, прогулочные тропинки, детские, спортивные площадки, так что Москва будет с точки зрения обеспечения парковой доступности еще ближе к жителям», — отметил мэр.

Благоустройство парка «Ходынское поле» на площади более 19 га началось в 2017 г. По итогам комплексного благоустройства общая площадь зоны отдыха составит более 25 га.

На территории парка предусматривается высадка разных видов деревьев: клен остролистный, серебристый, красный, гиннала, дуб, липа мелколистная, ива, каштан конский, рябина обыкновенная, черемуха виргинская, черемуха Маака, яблоня декоративная, Зибольда, ель сербская. Также будет высажено 10 тыс. 652 кв. м цветников и 130 тыс. 36 кв. м газонов.

Предусмотрены различные виды покрытий: плиточное мощение — 59 тыс. 677 кв. м, резиновое — 10 тыс. 453 кв. м, асфальтовое — 19 тыс. 806 кв. м.

Для безопасного отдыха на природе установят 462 опоры освещения. Запланировано устройство четырех спортивных зон площадью 8,5 тыс. кв. м.

Для велосипедистов будут обустроены дорожки с разметкой общей протяженностью 1,99 км, которые в зимнее время будут использоваться как лыжная трасса.

На территории проектирования предусмотрено создание искусственных форм рельефа — холмов высотой до 10 м и декоративного водоема площадью 6 тыс. 291 кв. м.

Кроме того, предусмотрены работы по устройству трех детских площадок для различных возрастных групп и площадка для выгула собак площадью 684 кв. м.