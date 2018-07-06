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Из-за сбоя электричек произошла давка
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Сбой движения электричек произошел в Москве на Савеловском направлении 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Сбой в движении электропоездов произошел в пятницу на железной дороге в Москве на Савеловском направлении. Как передаёт корреспондент ТАСС, многие электрички не отправляются по расписанию, остальные следуют с большим интервалом.
В связи с этим на станции Окружная произошла давка, электричка, пришедшая с опозданием почти в 20 минут, оказалась переполненной, многие пассажиры, в том числе с детьми, так и не смогли сесть в электропоезд.
Кроме того, от Савеловского вокзала курсируют аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево, произошел ли сбой на этом направлении, пока не известно.
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