Из-за сбоя электричек произошла давка

Сбой движения электричек произошел в Москве на Савеловском направлении

Сбой в движении электропоездов произошел в пятницу на железной дороге в Москве на Савеловском направлении. Как передаёт корреспондент ТАСС, многие электрички не отправляются по расписанию, остальные следуют с большим интервалом.

В связи с этим на станции Окружная произошла давка, электричка, пришедшая с опозданием почти в 20 минут, оказалась переполненной, многие пассажиры, в том числе с детьми, так и не смогли сесть в электропоезд.