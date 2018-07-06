Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» загруженность столичных дорог к этом минуте составляет шесть баллов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Садовнической, Софийской и Серебрянической набережных, на ул. Балчуг, ул. Большая Якиманка, ул. Варварка, ул. Солянка, ул. Ильинка, ул. Неглинная, Старой и Новой площадях, а также в Китайгородском, Театральном и Лубянском проездах.

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